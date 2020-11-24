Краеведческий диктант напишут жители Тверской области

Главная площадка диктанта будет организована в библиотеке имени Горького Твери. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 28 ноября, жители Тверской области напишут Краеведческий диктант. Это регулярная областная акция, направленная на популяризацию знаний о Тверской земле.

Участвовать в диктанте могут все жители региона в возрасте от 14 лет, владеющие русским языком. В этом году им предложат 20 тестовых заданий с вариантами ответа на тему: "История Тверского края сквозь призму событий Великой Отечественной войны".

Главная площадка диктанта будет организована в библиотеке имени Горького Твери. Испытать свои знания об истории родного края можно будет также в центральных библиотеках районов и округов Тверской области.

- В зависимости от эпидемиологической ситуации проведение акции возможно в онлайн-формате, - отмечают организаторы.

Зарегистрироваться на участие в диктанте необходимо по этой ссылке до полудня 27 ноября 2020 года. Всю информацию о том, как и где будет проходить Краеведческий диктант - 2020 можно найти на сайте "Горьковки". Справки также можно получить по телефону: +7 (4822) 32-19-33.