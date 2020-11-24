Главврач Тверского областного наркологического диспансера Вера Честнова празднует юбилей

Вера Честнова за одним из своих любимых занятий. Фото: Минздрав Тверской области

24 ноября 65 лет отмечает главврач Тверского областного наркологического диспансера Вера Честнова.

Вера Ивановна определилась с будущей карьерой еще учась в школе. Иного пути она и не представляла, перед глазами был пример: четыре старшие сестры стали медиками. Отучилась в Калининском мединституте (сегодня Тверской государственный медицинский университет).

Первый свой опыт в медицине Вера Честнова получила трудясь в студенческих стройотрядах, позже - на станции скорой помощи. Некоторое время отработала врачом спортивной медицины в физкультурном диспансере. В наркологическом диспансере трудится с 1986 года - в марте 2021-го будет 35 лет, как Вера Честнова работает в службе наркологии.

-Чтобы у нас работать, нужно любить своих пациентов, - приводит слова главврача наркодиспансера областной Минздрав.

Свободное время Вера Ивановна любит посвящать даче и музицированию на фортепьяно.

"КП"-Тверь" присоединяется к поздравлениям в адрес Веры Честновой и желает ей профессиональных успехов и здоровья.