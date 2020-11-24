Мужчина попросил позвонить и украл телефон у прохожего в Твери

Злоумышленник скрылся с чужим телефоном Фото: Александр Новиков

В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 41-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на улице у нему подошел незнакомец и попросил телефон позвонить. Потерпевший передал ему аппарат, злоумышленник взял его и скрылся.

Ущерб составил 13 тысяч рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 29-летний житель Твери. Телефон фигурант вернул. Возбуждено уголовное дело.