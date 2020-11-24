Житель Тверской области осужден условно за мошенничество с банковской картой

Мужчина оплачивал покупки чужой кредиткой Фото: Анастасия ОСИПОВА

Конаковским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Судом установлено, что в январе 2020 года мужчина похитил у знакомой кредитную карту и в течение двух недель совершал на нее покупки в магазинах. Ущерб составил более 10 000 рублей.

Судом фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.