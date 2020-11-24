Двух водителей привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки детей в Твери

Сотрудники ГИБДД провели в Твери массовую проверку соблюдения водителями правил перевозки детей Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники ГИБДД провели в Твери массовую проверку соблюдения водителями правил перевозки детей в легковых автомобилях. В ходе рейда было установлено, что большинство автомобилистов перевозят детей по правилам. Однако, двух нарушителей привлекли к ответственности.

Госавтоинспекция напоминает, что все дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться в салоне автомобилей только с использованием детских удерживающих систем, в возрасте от 7 до 12 лет на переднем сидении также должны быть пристегнуты с помощью автокресла или бустера. Детские удерживающие устройства должны соответствовать росту и весу ребенка.