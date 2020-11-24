Некачественное сливочное масло обнаружили в магазине Твери

Сливочное масло не прошло проверку качества Фото: Андрей МИНАЕВ

Управление Россельхознадзора по Тверской области провело проверку и выявило в одной из торговых точек областного центра некачественную молочную продукцию.

В составе масла "Крестьянское", произведенного в Дмитровском районе Московской области, выявлены жиры немолочного происхождения, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", "О безопасности пищевой продукции".

Ведомством принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.