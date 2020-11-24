За хранение наркотиков житель Тверской области получил 300 часов обязательных работ

Житель Тверской области осужден за хранение наркотиков Фото: архив "КП"

Перед судом предстал 27-летний житель деревни Ельцы Селижаровского района Тверской области.

В сентябре 2020 года, он, находясь недалеко от автодороги Селижарово-Ржев сорвал в лесу части наркотического растения, из которых изготовил наркотическое вещество и хранил дома для личного потребления.

Суд признал молодого человека виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ и назначил ему 300 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.