Президент России наградил концертмейстера и сотрудника музея из Тверской области

Двое жителей Верхневолжья получили госнаграды. Фото: "КП" Архив

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. В число отмеченных граждан попали и двое жителей тверской области.

Концертмейстер тверского колледжа культуры им. Львова Валерий Бойков удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Старшему научному сотрудник у «Тверского объединенного музея» Валентине Глафировой присвоено почетное звание Почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Валерий Бойков проработал в отрасли культуры 49 лет. Составил три сборника народных танцев.

Его воспитанники становились лауреатами открытого регионального фестиваля-конкурса «Джаз под пулями», III Международного конкурса-фестиваля «Дорогами памяти, дорогами мира – Парад искусств», Всероссийского конкурса по народному танцу «Русский хоровод», II Международного телевизионного проекта «Кубок дружбы» и других.

Валентина Глафирова - специалист по отечественной истории XX века и краеведению советского периода.

Она принимала участие в создании разделов краеведческих экспозиций и выставок в филиалах «Тверского государственного объединенного музея» в Зубцове, Конаково, Торопце, Старице, Красном Холме, селе Новинки и селе Князево Калининского района.

Поздравления награждённым направил губернатор Игорь Руденя.

Валерий Бойков. Фото: ПТО