Прокуратура заставила подрядчика отремонтировать забор вокруг школы в Тверской области

Подрядчик выплатил пени и завершил работу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Муниципальный контракт по капремонту ограждения был заключен между школой № 4 в Нелидово и ООО "АС Строй". В нарушение условий контракта, подрядчик не выполнил работы в срок.

Прокурором района в отношении директора общества и юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, назначены административные наказания.

Руководителю подрядной организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. С организации взысканы пени в размере более 15 тыс. рублей.

Контракт исполнен.