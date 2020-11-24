Мужчина ограбил магазин в Торжке Тверской области

Грабителя задержали росгвардейцы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Торжке сотрудники экипажа вневедомственной охраны заметили, как из магазина на улице Дзержинского выбежал мужчина, а за ним работник магазина.

Росгвардейцы задержали убегающего. Выяснилось, что злоумышленник похитил со стеллажа товарно-материальные ценности, не оплатит их и попытался скрыться с места происшествия.

Подозреваемым оказался безработный ранее судимый 40-летний местный житель. Мужчину передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.