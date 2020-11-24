С начала 2020 года помощь на основе соцконтракта получили больше 140 жителей Тверской области

По соцконтракту в регионе уже выплачено 11 млн рублей с начала года. Фото: "КП" Архив

В Тверской области общий размер государственной помощи на основе социального контракта с начала года составил свыше 11 млн рублей. Эти деньги были распределены 144 гражданам. Всего же на год заложен 21 млн рублей.

В Верхневолжье адресная помощь в форме соцконтракта действует уже несколько лет. Она в основном ориентирован на поддержку семей с детьми.

До 40 тыс. рублей могут получить семьи с невысоким уровнем дохода, до 100 тыс. - семьи с одним или двумя детьми, до 150 тыс. - многодетные.

Также предусмотрены выплаты до 30 тыс. рублей для одиноко проживающих граждан в трудной жизненной ситуации.

Как напоминает областное правительство, соцконтракт заключается на период от двух лет и трех месяцев до трех лет.

С 2021 года поддержка в форме соцконтракта начнёт внедряться по всей стране. Об этом в сентябре заявил Президент России Владимир Путин. В ближайшие три года на финансирование этого вида помощи планируется ежегодно направлять в регионы более 26 млрд рублей из федерального бюджета.

- Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Правительством страны, Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона, - отметил по этому поводу губернатор Игорь Руденя.