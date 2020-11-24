24 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 198 человек

В Тверской области выявлено 198 новых случаев заражения Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперативного штаба, 24 ноября еще 198 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 13914 случаев заражения COVID-19.
5027 (-40) человек изолированы;
369 (+3) умерли;
8518 (+235) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4544 (+50)
Конаковский район 970 (+16)
Ржев 946 (+28)
Кимры 788 (+3)
Вышневолоцкий городской округ 692 (+30)
Торжок 644 (+1)
Калининский район 632 (+9)
Лихославльский район 381 (+2)
Осташковский городской округ 368 (+7)
За весь период на коронавирус в регионе проведено 321 497 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3339.
Графика: ПТО