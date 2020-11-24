24 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 198 человек

В Тверской области выявлено 198 новых случаев заражения Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперативного штаба, 24 ноября еще 198 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 13914 случаев заражения COVID-19.

5027 (-40) человек изолированы;

369 (+3) умерли;

8518 (+235) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4544 (+50)

Конаковский район 970 (+16)

Ржев 946 (+28)

Кимры 788 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 692 (+30)

Торжок 644 (+1)

Калининский район 632 (+9)

Лихославльский район 381 (+2)

Осташковский городской округ 368 (+7)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 321 497 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3339.