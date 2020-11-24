Вертолеты санавиации МЧС совершили 111 вылетов к пациентам в условиях пандемии

Вертолеты санавиации совершили 111 санитарных вылетов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

С начала 2020 года, по данным ГУ МЧС России по Тверской области, вертолет Ка-32А11ВС совершил 38 вылетов на санитарные задания, вылетал на ДТП, поиск потерявшихся людей и дважды - на тушение техногенного пожара. Вертолетом МИ-8МТВ осуществлено 73 вылета на санитарные задания. Также вертолеты вылетали на учения и мониторинг пожарной обстановки.

- В период пандемии правила полетов были несколько изменены. На борту находится ограниченное количество людей в средствах индивидуальной защиты, масках, перчатках, противочумных костюмах, - рассказал командир регионального авиационного звена МЧС России Александр Бардаков. - Все члены экипажа соблюдают меры гигиены, вертолеты подвергаются обработке после каждого вылета.