Работникам предприятия в Тверской области задолжали более миллиона рублей

Предприятие задолжало сотрудникам более миллиона рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратура Весьегонского муниципального округа провела проверку и установила, что ООО "МГ-Сервис" за сентябрь-октябрь 2020 года задолжало 36 сотрудникам более 1,2 млн рублей по заработной плате.

В адрес генерального директора организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Руководителю общества за допущенные нарушения назначено административное наказание.

Задолженность перед работниками предприятия полностью погашена.