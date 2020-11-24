Работникам предприятия в Тверской области задолжали более миллиона рублей

Предприятие задолжало сотрудникам более миллиона рублей
Фото: Валерий РОМАНОВ
Прокуратура Весьегонского муниципального округа провела проверку и установила, что ООО "МГ-Сервис" за сентябрь-октябрь 2020 года задолжало 36 сотрудникам более 1,2 млн рублей по заработной плате.
В адрес генерального директора организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Руководителю общества за допущенные нарушения назначено административное наказание.
Задолженность перед работниками предприятия полностью погашена.