За неуплату штрафа ГИБДД мужчину арестовали на трое суток в Твери

В Твери за неуплату штрафа ГИБДД мужчину посадили на трое суток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверичанин не желал добровольно и в установленный срок заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения в размере пяти тысяч рублей. Было возбуждено исполнительное производство. Дело рассматривал мировой суд.

По данным правоохранительных органов, 43-летний житель Твери официально нигде не работает, кредитов и вкладов в банках не имеет. В отношении должника составили административный протокол. По решению мирового судьи, мужчина трое суток провёл в изоляторе.

После того, как вышел на свободу, нарушитель заплатил штраф, а также сбор в размере тысячи рублей.

Областная служба судебных приставов настоятельно рекомендует своевременно выплачивать долги. Узнать о том, есть ли они, можно на сайте ведомства в разделе «Банк данных исполнительных производств».