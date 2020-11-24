В Тверской области летчики выполняли задания в сложных погодных условиях

В Тверской области провели учебные полеты на истребителях. Фото: сайт времяроссии.рф.

В Тверской области на территории авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли учебные полеты на многоцелевых истребителях Су-35С и истребителях-перехватчиках Миг-31. Летали в сложных метеорологических условиях днём и ночью. Информация об учения появилась на сайте Министерства обороны РФ.

Лётчики отрабатывали взлеты, полет по заданному курсу, перехват целей и посадку при высокой облачности, осадках и сильном боковом ветре. Так повторялось в светлое, и в темное время суток. В таких условиях пилотирование машины идет по приборам. Также повышается сложность работы диспетчерских служб.

Учебные полеты такого типа важны не только для оттачивания профессиональных навыков членов экипажа, но и определения индивидуального метеоминимума для каждого пилота.