В Тверской области угонщик откатил мопед в соседнюю деревню

Угонщика мопеда задержали полицейские в Тверской области Фото: архив "КП"

В полицию обратился 67-летний житель Торжка. Мужчина сообщил полицейским, что неизвестный сорвал сетку-рабицу, проник на придомовую территорию и похитил мопед стоимостью 10 000 рублей.

Место происшествия обследовали полицейские, опросили возможных свидетелей, наметили пути отхода злоумышленника.

Подозреваемый был установлен. Им оказался неработающий 37-летний житель Кувшиновского района. Мопед мужчина приметил давно, выбрал удобный момент и угнал его. Сначала откатил его в соседнюю деревню и там спрятал, а потом завел и доехал до дома.

Фигурант признался в содеянном. Похищенное имущество вернули владельцу. За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.