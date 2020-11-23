В Тверской области отцы и сыновья целой деревни отремонтировали мост

Мужики Удомельского округа Тверской области вновь починили деревянный мост. Фото: группа в соцсетях «Подслушано в Удомле» – ВК/publicpodslushanovudomle.

Пост об этом появился в соцсетях в группе «Подслушано в Удомле». По словам автора, Романа Алексеева, жители округа уже не первый раз ремонтируют мост своими руками. Стройматериалы покупают на деньги, выделенные им окружной администрацией. Работа уже стала традиционной.

Ремонт закончили 21 ноября. В процесс включились несколько поколений местных мужчин.

В комментариях к посту одобрительно отзываются о такой инициативе. Несколько пользователей замечает, что местная власть должна больше внимания уделять вопросу содержания конструкции.

Также Роман Алексеев указывает, что «это похоже последний деревянный мост в районе». На вопрос – выдержит ли он машину, Роман отвечает: «(Выдержит) до пяти тонн».