Генерал-майор в отставке, бывший комдив Александр Грибов скончался в Твери

Александру Грибову скончался на 78 году жизни. Фото: ЗСТО

23 ноября скончался председатель Тверской региональной патриотической общественной организации «Генеральский клуб», генерал-майор в отставке Александр Грибов. Ему было 77 лет.

По информации местных СМИ, причиной его смерти стал коронавирус.

Александр Грибов родился в Конаковском районе.

Окончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище, командный факультет Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского, Военную академию Генерального штаба.

Прошел путь от начальника ракетного расчета до комдива.

11 лет - во второй половине 1980-х и больше части 1990-х - командовал 7-ой гвардейской Краснознаменной Режицкой ракетной дивизией.

Был главой ЗАТО «Озёрный». Трижды избирался в Калининский областной Совет народных депутатов, дважды - в Законодательное Собрание региона. В областном парламенте второго созыва был вице-спикером.

Последние восемь лет возглавлял областной «Генеральский клуб». Сам же был и вдохновителем его создания

Губернатор Игорь Руденя направил соболезнования родным и близким Александра Викторовича.

- Вся жизнь Александра Викторовича была посвящена служению Родине. Верность офицерским традициям и долгу была для него превыше всего. Командуя гвардейской Краснознаменной Режицкой дивизией, он отдавал все силы, знания, энергию для развития прославленной воинской части. Как глава муниципального образования, депутат, активный участник общественной жизни Александр Викторович внес весомый вклад в формирование регионального законодательства, сохранение патриотических ценностей в обществе, - говорится в соболезновании от губернатора.