В Тверской области собаку с завязанными лапами бросили умирать в овраге

Животное спасли местные жители Фото: vk.com/"Подслушано в Удомле"

Собаку жители заметили в деревне Никулкино Удомельского городского округа 22 ноября.

- Лежит около моста в карьере, не встаёт на задние лапы, к себе ни кого ни подпускает, - написали граждане в группе "Подслушано в Удомле".

Под постом участники сообщества стали предполагать, чья собака потерялась. Но, как оказалось, животное сидит в овраге не случайно.

Беднягу бросили туда умышленно, предварительно связав задние лапы, чтобы она не смогла сбежать.

За животным приехали местные жители, которые думали, что это их сбежавший питомец. Собаку накормили, лапы развязали.

- Собаку местные жители забрали, собака ласковая, молодая, истощение и повреждение задних конечностей, так как они были связаны верёвкой. Собаку бросили умирать, так поступают не люди, а изверги и живодеры, - пояснила ситуацию одна из подписчиц сообщества.

По неподтвержженной информации одного из комментаторов паблика, собака снова сидит на прежнем месте.