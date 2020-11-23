Оставленный без присмотра велосипед украл работник стройки в Тверской области

Мужчину задержали за кражу велосипеда в Тверской области
С заявлением о краже велосипеда в полицию обратилась 33-летняя жительница посёлка Мокшино Конаковского района. Женщина рассказала, что оставила велосипед без присмотра у подъезда дома на улице Полевой, откуда он и был похищен. Ущерб составил 20 000 рублей.
Ориентировки были направлены всем патрульным экипажам.
В ходе розыска подозреваемого задержали. Им оказался 37-летний гражданин сопредельной республики - работник одного из строительных объектов Конаковского района. Злоумышленник вернул похищенное.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.