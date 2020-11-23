Несовершеннолетняя девушка спустя четыре дня вернулась домой в Твери

Следователи проводят проверку Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери следователи и общественность четыре дня искали пропавшую 18 ноября семнадцатилетнюю девушку.

По данному факту Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области было организовано проведение доследственной проверки.

22 ноября несовершеннолетняя самостоятельно вернулась домой. С ней работают следователи с целью выяснения всех обстоятельств ее исчезновения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.