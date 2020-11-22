Две женщины получили травмы головы в ДТП в Тверской области

На месте аварии - на машине была установлена летняя резина. Фото: УГИБДД по Тверской области

Авария, в которой травмы головы получили две женщины, произошла днем 22 ноября в городе Удомле в Тверской области. Как пояснили в Госавтоинспекции по Тверской области, на улице Ленина автомобиль "Лада Калина" с 55-летним мужчиной за рулем вылетел в кювет.

В ГИБДД уточняют, на машине была установлена летняя резина, выпал снег, дорога была скользкая и водитель не справился с управлением.

В результате происшествия пострадали две пассажирки легковушки. У одной из них закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение, у второй: открытая черепно-мозговая травма и рубленная рана лба.

Остаётся напомнить, с приходом холодов автомобилистам необходимо «переобуть» авто, соблюдать скоростной режим и избегать опасных манёвров на зимних трассах.