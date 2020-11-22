Инновационно-промышленный парк «Лазурный» может быть создан под Тверью

Окончательное решение будет принято на заседании думы Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В думе Твери на минувшей неделе прошло заседание комитета по вопросам муниципальной собственности и земельным отношениям. Как сообщает пресс-служба городской думы, депутаты рассмотрели целый ряд вопросов, связанных с передачей земельных участков в муниципальную и госсобственность.

Так, администрация города представила проект решения, подготовленный на основании обращения регионального правительства о передаче в госсобственность региона четырех участков на территории промзоны «Лазурная» для осуществления инвестиционной деятельности. Один из вариантов использования этой территории: создание там инновационно-промышленного парка «Лазурный», что позволит учредить компанию, управляющую инфраструктурой парка, привлечь новых инвесторов, обеспечить действующих и потенциальных резидентов мерами господдержки.

Члены комитета одобрили проект, однако, окончательное решение должны принять депутаты на одном из ближайших заседаний думы.

Также депутаты в очередной раз рассмотрели проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Твери, чтобы привести их в соответствие с новым Генеральным планом. На этот раз - в отношении пяти земельных участков в рамках подготовки их к торгам.

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс Дзен: самые яркие новости Твери и Тверской области!