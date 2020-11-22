Две женщины и ребёнок пострадали в ДТП в снегопад в Тверской области

В Тверской области лоб в лоб столкнулись две иномарки. Фото: ГИБДД по Тверской области

22 ноября в Нелидовском районе Тверской области в лобовом столкновении двух иномарок травмы получили две женщины и ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД по Тверской области. Возможной причиной ДТП мог стать небольшой снегопад, однако, дорога расчищена по обоим полосам.

Обстоятельства произошедшего следующие: на 164 километре дороги Витязи-Духовщина-Белый-Нелидово женщина за рулем автомобиля "Рено Сандеро" не справилась с управлением и вылетела на встречку, где столкнувшись с "Маздой".

Травмы при столкновении получили женщина-водитель, ребенок-пассажир "Рено", пассажирка "Мазды". Медики скорой транспортировали их в больницу ещё до прибытия инспекторов ГИБДД.

В зимних условиях на дорогах следует быть предельно внимательными, не нарушать скоростной режим, рассчитывать манёвр при перестроении и обгоне.