При столкновении иномарок во дворе дома в Твери пострадала пассажирка

Фото с места аварии. Фото: ГИБДД по Тверской области

Столкновение двух иномарок произошло вечером 21 ноября в Твери на парковке во дворе дома №2 по улице Малая Самара. Автомобиль Citroen, за рулем которого находился подвыпивший 43-летний водитель протаранил припаркованный Nissan Juke.

Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, в ДТП травмирована 25-летняя пассажирка Nissan Juke. Девушку медики скорой доставили в горбольницу №4.

У пострадавшей диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.