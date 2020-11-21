В соцсетях обсуждают видео, где иномарка протаранила забор в Твери

Момент аварии попал на видео. Фото: скрин с видео паблика «Подслушано у водителей.Тверь»

Утром 21 ноября в Твери на перекрестке улиц Скворцова-Степанова и Красина столкнулись Volkswagen Passat и Nissan.

Как пояснили в УГИБДД по Тверской области, при столкновении пострадала 39-летняя пассажирка автомобиля Nissan. Она отделалась незначительными ушибами.

- На пересечении улиц Скворцова - Степанова и Красина. Светофор не работает. Думаю, что тот, кто ехал по Красина решил, что его широкая дорога заодно и главная, - прокомментировал произошедшее автор видео с места аварии, выложенного в группе «Подслушано у водителей» в соцсети ВКонтакте.

Видео вызвало живое обсуждение пользователей - автору ролика указали: там висят дорожные знаки. И на них надо ориентироваться. Другие указали на то, что знаки не особо и разглядишь на этом участке дороги, поэтому все гоняют, как хотят.

- ДТП было утром, светофоры начали чинить только к вечеру, - негодуют некоторые пользователи.