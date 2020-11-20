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Томаты, хурма и виноград не прошли проверку Россельхознадзора в Тверской области

Торговцы привлечены к административной ответственности
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Нарушения на рынке выявил Россельхознадзор Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Нарушения на рынке выявил Россельхознадзор Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

19 ноября на рынке в Кашине специалисты Управления Россельхознадзора провели контрольный рейд и выявили риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией - томатами и хурмой из Азербайджанской Республики, виноградом из Республики Молдова. Товар не прошел в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

За нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.