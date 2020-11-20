Мошенник обманывал пенсионеров под видом работника газовых служб в Тверской области

Мошенника задержала Росгвардия Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, который под видом работника газовой службы обманывал пенсионеров.

В дежурную часть полиции обратилась 68-летняя жительница Старицы и сообщила, что неизвестный молодой человек под видом сотрудника газовой службы обманул ее на 10 тысяч рублей. Прибывшие на вызов сотрудники уголовного розыска совместно с росгвардейцами задержали злоумышленника в квартире потерпевшей.

Предполагаемым мошенником оказался 30-летний житель Калининского района. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.