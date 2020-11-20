При проверке межмуниципальных автобусов в Тверской области выявлено 17 нарушений

Госавтоинспекция продолжает сплошные проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области продолжаются профилактические рейды по контролю за организацией пассажирских перевозок. В период с 13 по 19 ноября, сотрудники ГИБДД проверили 74 водителя, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородных и межрегиональных маршрутах.

В ходе проверок выявлено 17 нарушений, в частности, некоторые транспортные средства эксплуатировались с неисправностями.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.