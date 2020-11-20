Земельные участки для строительства Западного моста зарезервировали в Твери

В Твери могут начать строить Западный мост. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Документ за подписью губернатора Тверской области Игоря Руденя был опубликован 13 ноября. Всего будет зарезервировано более 80 участков в Заволжском и Пролетарском районах. У земли разные собственники. Зарезервированы участки будут до октября 2023 года.

Перечень кадастровых номеров также указан в распоряжении регионального Правительства. В приложении указана схема их расположения.

Напомним, глава региона рассказал в эфире общероссийского телеканала прокомментировал, что строительство Западного моста в Твери начнётся в 2021 году. Он спроектирован параллельно Октябрьской железной дороге. Стройка должна завершится в 2024 году.