Суд отправил под домашний арест сотрудника банка, задержанного за взятку в Твери

В Твери под домашний арест отправили банкира, попавшегося на взятке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат попросил Московский суд Твери не заключать его клиента под стражу в связи с тем, что у правонарушителя есть престарелые мать и бабушка, за которыми нужно ухаживать. Кроме того, подозреваемого раньше не привлекали к ответственности и впервые совершил преступление. По решению суда, до 16 января работник банка будет находиться на домашнем аресте.

Напомним, 18 ноября банкира задержали правоохранительные органы. По версии следствия, 17 ноября он получил лично в руки 595 тысяч рублей от клиента, который просил снизить кредитную ставку и скрыть нарушения по договору займа.

Взяткодатель действовал под прикрытием в в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Начальника отдела кредитования задержали во время получения денег.

Идет расследование уголовного дела по факту получения взятки в крупном размере. Фигуранту может грозить до 12 лет тюрьмы и штраф в шестидесятикратном размере, т.е. может достигнуть почти 36 миллионов рублей.