Пилоты Ил-76 отработали в Тверской области полеты в густом тумане

Пилоты Ил-7 тренировали полеты в густом тумане Фото: Минобороны России (скрин видео)

Летчики военно-транспортной авиации ВКС России в Тверской области отработали технику пилотирования самолетами Ил-76 в густом тумане при минимальной видимости.

Экипажи выполняли полётные задания на высоте нижней границы облаков, около 100 метров. Видимость при этом была не более двух километров.

- В таких условиях лётчики вынуждены заходить на посадку по приборам, не наблюдая земных ориентиров. Выполнение таких полетов необходимо для повышения уровня натренированности экипажей, - сообщает Миноброны России.