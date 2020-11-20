Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в детском саду в Тверской области

Прокуратура провела проверку в детском саду Фото: архив "КП"

Прокуратура провела проверку в детском саду №2 "Рябинка", расположенном в Андреаполе Тверской области, и выявила нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия воспитанников.

Имеющиеся на объекте огнетушители находятся в ненормативном состоянии, электрические розетки повреждены, планы эвакуации не соответствуют нормативам. Также, допускаются нарушения при организации питания.

Прокурором района в отношении исполняющей обязанности заведующей вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, назначены административные наказания.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.