Школьники продолжают учиться в очной форме в Твери

Школы и детские сады также работают очно в Твери. Фото: пресс-служба Администрации Твери/tver.ru.

В тверских школах и детских садах следуют всем требованиям, разработанным Роспотребнадзором совместно с Министерством просвещения России. В первую очередь это касается санитарных норм. Неукоснительное следование им диктует ситуация с распространением коронавируса.

В образовательных заведениях каждый день всем измеряют температуру на входе, регулярно проветривают кабинеты, проводят влажную уборку помещений с дезинфицирующими средствами. Кроме того, для обеззараживания воздуха в помещениях работают рециркуляторы. Все сотрудники школ и детских садов должны носить маски.

Уроки и классные часы идут по расписанию. За каждым классом в школе закреплен свой кабинет.

Особое внимание уделяют гигиене рук.