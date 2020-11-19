Работник предприятия в Тверской области осужден условно за коммерческий подкуп

За коммерческий подкуп мужчина осужден условно Фото: архив "КП"

Бежецкий межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве и коммерческом подкупе.

Установлено, что в период с 2015 по 2018 годы мужчина, будучи начальником отдела продаж Бежецкого завода АСО, при заключении договоров поставки товаров, расходных материалов и жидкости потребовал от контрагентов более 800 тыс. рублей за обеспечение регулярных закупок продукции.

Также, пользуясь служебным положением, он получил от подрядчика под видом товаров для предприятия, имущество для личных нужд.

Решением суда фигуранту назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор не вступил в законную силу.