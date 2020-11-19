Жители Тверской области могут выбрать логотип для семейных центров региона

Несколько вариантов лаготипа, всего прислали 30 изображений. Фото: коллаж из рисунков/vk.com/tverreg_family

Министерство демографической и семейной политики Тверской области объявилот о начале народного голосования за единый логотип для семейных центров в муниципалитетах региона.

Проголосовать можно на официальной странице ведомства в соцсети.

Сам конкурс на создание логотипа был объявлен 16 октября. За основу символа предлагалось взять изображение яблони. Почему?

К тому же, как сообщает министерство, яблоня – это любимое многими дерево, приносящее много плодов...

Принимались, правда, и иные варианты изображений.

В итоге на конкурс прислали около 30 логотипов.

Народное голосование завершится 25 ноября в 20:00. Окончательные итоги конкурса будут подведены 26 ноября в 12:00. Они будут сразу опубликованы в паблике областного министерства демографической и семейной политики.

СПРАВКА КП

С августа в в регионе отделения по работе с семьей и детьми и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних объединены под общим названием «Мой семейный центр». Теперь они находятся в ведомстве Минсемьи. Мамы, папы и дети могут получать в этих учреждениях необходимую помощь в любой ситуации.