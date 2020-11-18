В Тверской области проходит месячник пожарной безопасности Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области проходит месячник безопасности. Особое внимание, по поручению губернатора Игоря Рудени, уделено вопросам профилактики пожаров в частном секторе, предупреждению гибели и травматизма людей, и в особенности - детей, безопасности на водных объектах.

В работе задействованы сотрудники МЧС, профильные министерства и ведомства региона, полиция, главы муниципалитетов.

В ходе месячника особое внимание уделяется работе с многодетными и малообеспеченными семьями. В домах многодетных семей с невысоким уровнем доходов устанавливаются пожарные оповещатели. В 2020 году приобретено более 3700 датчиков для 1262 семей.