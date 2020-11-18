Пять тонн батареек для утилизации собрали школьники в Тверской области

Неправильно утилизированные батарейки наносят серьезный вред окружающей среде. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пять тонн батареек для утилизации собрали за год школьники в Тверской области. Таковы позитивные итоги работы в нашем регионе масштабного экологического проекта.

Проект «Сдай батарейки с компанией Duracell» реализуется у нас с 2019 года. В прошлом году его участниками стали 140 школ из Твери и 22-х районов области. В этом году - присоединились еще более 130 школ. Поддержку проекту оказывает Министерство образования Тверской области.

- Традиционно к акции подключились все школы Твери. Большую активность также проявили школьники Ржевского, Конаковского районов, Вышневолоцкого городского округа, города Кимры, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, только силами учеников 1,2 и 6 классов Становской школы (Ржевский район) было собрано в этом году 576 батареек.

Дело это, безусловно, хорошее. Ведь неправильно утилизированные батарейки наносят серьезный вред окружающей среде. Время разложения одной батарейки достигает ста лет. Всего одна батарейка, выкинутая на землю, способна загрязнить вредными веществами до 20 квадратных метров почвы.