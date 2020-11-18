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Жители Тверской области могут поддержать "Пожарскую котлету" на конкурсе национальных брендов "Вкусы России"

Народное голосование продлится с 19 ноября по 2 декабря
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Пожарская котлета может стать национальным брендом Фото: ПТО

Пожарская котлета может стать национальным брендом Фото: ПТО

С 19 ноября по 2 декабря в рамках конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" организовано народное голосование за лучший бренд. Тверскую область представляет бренд "Пожарская котлета".

Пожарские котлеты - гастрономический бренд Торжка. Рецепт Пожарских котлет входит во все популярные поваренные книги XIX века.

С 2016 года в Торжке проходит гастрономический фестиваль "У Пожарского в Торжке", на котором собираются любители и профессионалы сферы гастрономии и гостеприимства.

Поддержать тверские бренды на конкурсе "Вкусы России" можно на офиициальном сайте конкурса.

В восьми номинациях опеределят 22 победителей. Финалисты будут объявлены 20 декабря.