Лекция состоится в субботу, 21 ноября, в 14:00 в лекционном зале собора Фото: Ирина ТАРАСОВА

На общественную лекцию "Михаил Тверской. Путь домой" приглашают жителей Твери. Собравшимся расскажут о том, почему подвиг Михаила Тверского признается не только христианами, но буддистами, как его жизненный путь и деяния связаны с Белоруссией, Украиной, Абхазией, Литвой и Карелией, почему князя прославляют как былинного героя в Ингушетии.

Читает лекцию кандидат философских наук, член "Общества Михаила Ярославича Тверского", автор проекта и альманаха "Михаил Тверской. Путь домой" Анжелика Янчевская.

Лекция состоится в субботу, 21 ноября, в 14:00 в лекционном зале Собора Александра Невского (Привокзальная площадь Твери). Вход - свободный.