"Человек-город": выставка к 145-летию Михаила Калинина работает в Твери

Выставка работает в холле Детского зала до 24 ноября. Графика: Центральная тверская библиотека имени Герцена.

В Твери работает выставка, приуроченная к 145-летию со дня рождения Михаила Калинина.

Для нашего города Калинин не только видная политическая и государственная фигура и революционный деятель, прошедший путь от простого крестьянского сына до руководителя верховного органа Советского государства, но и наш земляк, чье имя Тверь носила 59 лет.

Книжно-иллюстративная выставка "Человек-история. Человек-город", приуроченная к юбилею "всесоюзного старосты", открылась в библиотеке имени Герцена и работает в холле Детского зала до 24 ноября. Вход на выставку свободный. Справки можно получить по телефону: 8 (4822) 34-60-04.