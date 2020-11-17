Арестовали жителя Твери, угрожавшего ружьем участковому

В Твери мужчина угрожал полицейскому ружьём и был арестован. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери задержали 36-летнего местного жителя, которого подозревают в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошёл 13 ноября. Сейчас правонарушитель находится под стражей. Расследование продолжается.

По версии следствия, 13 ноября тверичанин, живущий на улице Горького, вышел во двор с охотничьим обрезом. Женщина-участковый подошла к мужчине, предъявила ему удостоверение и попросила показать документы на оружие, а также свой паспорт. Но сделать это владелец ружья отказался.

Он также не захотел ехать в отделение полиции. Мужчина сделал выстрел в воздух, а затем нацелился в полицейского и потребовал, чтобы она ушла. Иначе правонарушитель грозился выстрелить в участкового.

Представительница закона отошла на безопасное расстояние и позвонила в дежурную службу. Тверичанина задержали.