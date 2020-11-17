Профессор кафедры прикладной физики Ростислав Гречишкин скончался в Твери

Ростислав Михайлович Гречишкин скончался в возрасте 79 лет Фото: ТвГУ

14 ноября 2020 года ушел из жизни доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной физики ТвГУ, руководитель научной школы по магнитоэлектронике Ростислав Михайлович Гречишкин. Ему было 79 лет. Об утрате сообщает Тверской государственный университет.

Прощание с покойным состоится 17 ноября.

Факультет выражает глубокие соболезнования родным и близким Ростислава Михайловича.

СПРАВКА "КП"

Ростислав Михайлович Гречишкин родился в 28 мая 1941 года в Харбине (Китай). В 1955 году семья вернулась в Советский Союз.

В 1968 году окончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Занимался исследованием тонкой структуры сплавов с помощью электронного микроскопа УЭМВ-100 и начал выращивать монокристаллы кремнистого железа на установке "Редмет-1".

С 1972 года работал в Тверском госуниверситете. С 1977 года - доцент кафедры магнетизма Тверского государственного университета. С 1990 года - заведующий лабораторией магнитоэлектроники.

Сотрудничал с лабораторией магнитных микроэлектромеханических систем Института Нееля (Гренобль).