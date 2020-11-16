Жители деревни под Тверью перекопали дорогу к населенному пункту в объезд трассы М-10

Котлован разрыли, чтобы ограничить транспортный поток с трассы М-10 Фото: vk.com/public187807361

Жители деревни Николо-Малица забили тревогу после того, как кто-то из местных перекопал дорогу на подъезде к деревне.

Об этом они 13 ноября рассказали в группе "ТИА" в соцсети.

Обеспокоенные жители сообщили, что на одной из социально-значимых дорог на улице Центральной кто-то из местных вырыл глубокий котлован и забаррикадировал проезд покрышками. Это была мера против водителей, которые объезжают через Николо-Малицу пробку на М-10.

- Эта дорога ведёт к кладбищу, монастырю и самим домам местных жителей. По этой дороге теперь к людям не сможет проехать ни скорая помощь, ни пожарная машина, - написали граждане.

О нарушении сообщили в Калининское РОВД, ГИБДД и администрацию Заволжского сельского поселения.

6 ноября, после того, как новость разлетелась по тверским СМИ, власти отреагировали на проблему и закопали котлован. Движение на участке восстановлено.