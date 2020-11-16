Кимрскую ЦРБ в Тверской области возглавил хирург из Подмосковья

Хирург из Дубны назначен главврачом Кимрской ЦРБ Фото: vk.com/"Кимры Сегодня"

16 ноября заместитель председателя правительства Тверской области – министр экономического развития Иван Егоров представил сотрудникам Кимрской ЦРБ нового главврача.

На должность назначен врач первой категории, сосудистый хирург Сергей Борисович Сидоренко. Об этом сообщает паблик "Кимры Сегодня" в соцсети.

Выпускник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, военный врач. Стаж его профессиональной деятельности - 16 лет. До назначения в Кимрскую ЦРБ Сергей Сидоренко работал в городской больнице Дубны. С 2019 года он также входит в Совет депутатов городского округа Дубна Московской области.

Главврач рассказал, что начать работу на новой должности планирует с посещения отделений ЦРБ и знакомства с сотрудниками.