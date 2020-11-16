В Ботаническом саду Твери наступила "африканская весна"

Кринум Мура, или розовая лилия. Фото: Юрий Наумцев, vk.com/hortus

В Твери поздняя осень, а в Ботаническом саду ТвГУ наступила "африканская весна": расцвел Кринум Мура.

Кринум Мура, или розовая лилия, - красивый цветок из семейства Амариллисовых, многолетнее луковичное растение. Его родина - Южная Африка. Там сейчас тоже расцвели большие розовые бутоны, ведь в этой далекой стране идет последний месяц весны.

Цветок, похожий на нежную лилию бледно-розового цвета, красив, источает приятный аромат, но... скрывает кое-что опасное.

- Все части растения ядовиты, но не стоит опасаться этого красавца - его не едят, на него любуются! - рассказывает Ботанический сад на своей страничке в соцсети.

Кринум Мура, который распустился в "Зеленом доме" (оранжерее Ботанического сада),- подарок. Саду его презентовал Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород".