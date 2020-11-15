Создан сайт проекта восстановления кимрского Гостиного двора в Тверской области

Появилась надежда, что замечательный памятник архитектуры в старинном русском городе на Волге будет восстановлен. Фото: скриншот с сайта www.dvor-kimry.ru

Создан официальный сайт проекта восстановления здания Гостиного двора в Кимрах. Это обнадеживает. Появилась надежда, что замечательный памятник архитектуры в старинном русском городе на Волге будет восстановлен.

А в администрации города Кимры даже собралась рабочая группа и обсудила планы восстановления и реставрации Гостиного двора и расположенных рядом Торговых рядов.

Однако конкретики пока мало.

Напомним, что обрушение фасада Гостиного двора произошло год назад 11 ноября. Долгие годы здание стояло в запустении, ремонтировать его никто не спешил.

СПРАВКА КП

Гостиный двор был построен в Кимрах на Соборной после революции - Октябрьской) площади в 1914 году. Здание в псевдорусском стиле строили на деньги, собранные вскладчину девятью сельскими обществами. Планировалось, что помещения здания будут сдаваться в аренду. Спроектировал его автор московского ГУМа А.Н. Померанцев.

В строении располагались магазины, склады, аптека и небольшая электростанция. По проекту рядом должно было располагаться еще одно здание со стеклянной крышей, но идею так и не осуществили.

В годы Первой мировой войны третий этаж Гостиного двора использовалась как госпиталь. После революции его превратили в Дом советов.