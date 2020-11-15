Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Всероссийским днем призывника

Глава региона подчеркнул, что история России наполнена подвигами солдат и офицеров, сражавшихся за Родину. Фото: ПТО

15 ноября отмечается Всероссийский день призывника. С этой датой жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что история России наполнена подвигами солдат и офицеров, сражавшихся за Родину.

- Сегодня новые поколения граждан России достойно продолжают ратные традиции. Вооруженные Силы нашей страны по праву считаются одними из самых сильных, подготовленных и технически оснащенных в мире, где служить почетно и ответственно. Желаю тверским призывникам с честью исполнить воинский долг, быть надежной опорой и защитой нашей Родины, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В этом году рамках в армию отправится более 1000 юношей Тверской области.

В регионе работают 42 призывные комиссии. Военные комиссариаты обеспечены средствами дезинфекции, защитными масками, бесконтактными термометрами, бахилами, приборами для кварцевания кабинетов.

Призывники бесплатно обеспечиваются средствами защиты. Также организована дезинфекция сборного пункта и прилегающей к нему территории.

Доставка молодых людей на сборный пункт осуществляется автобусами, прошедшими дезинфекцию.