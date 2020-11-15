В Твери разбирают узкоколейную железную дорогу

Сообщается, что разобран уже примерно один километр узкоколейки. Фото: паблик "Тверские своды" в ВК/https://vk.com/tversvod

В Твери начали разбирать узкоколейку КСМ-2 в районе карьеров. Об этом сообщают в паблике проекта "Тверские своды".

Пишут, что уже разобрано примерно 1 км узкоколейной железной дороги возле Старой Константиновки.

Что же это за дорога? Узкоколейку построили в 1951 году. По ней перевозили песок из карьеров к комбинату строительных материалов в Твери.

Длина узкоколейки - девять километров.

Общественники беспокоятся, что дорогу просто разберут на металлом, а ведь это очень интересный объект. Он интересен в том числе для туристов.

Сообщается, что разобран уже примерно один километр узкоколейки.

Фото: паблик "Тверские своды" в ВК/https://vk.com/tversvod